Vali Makas: “Engelli olmak bir noksanlık değildir ve toplumdaki her birey hayat süreci içerisinde engelli olabilir”

Vali Mehmet Makas mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yunus'un dediği gibi: ‘Cümle yaratılmışa bir gözle bakmayan, halka müderris ise hakikatte asidir.' Bizler hem geleneklerimizde hem de dinimizde tüm canlara eşit davranmayı öğütleyen, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarını ilke edinmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Doğuştan ya da sonradan bir engelle karşılaşan, hayatın sorumluluğunu daha ağır hisseden insanımızın yükünü hafifletmek, sosyal hayatta daha etkin olmasını sağlamak ve geleceğe umutla bakmasını temin etmek için çalışıyoruz.

Şunu biliyoruz ki engelli olmak bir noksanlık değildir ve toplumdaki her birey hayat süreci içerisinde engelli olabilir. Önemli olan engelli vatandaşlarımızla ilgili önce zihinlerimizdeki engelleri ortadan kaldırmak ve onların günlük yaşantılarında hayatlarını kolaylaştıracak tedbirleri almaktır.

Engelli vatandaşlarımıza fırsat verilmesi hâlinde ekonomik, sosyal, kültürel, spor ve benzeri her alanda üstün başarılara imza attıklarını görebiliriz. Bu açıdan bizler, onların her alanda sahip oldukları potansiyellerini ortaya çıkarmak ve onları toplumla bütünleştirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Onların kamu-özel her alanda hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almaya devam etmeliyiz. Valilik olarak bizler de şehrimizdeki tüm engelleri ortadan kaldırıp engelli kardeşlerimizin huzur içinde yaşamalarını tesis edecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Devletimiz “Önce İnsan” anlayışıyla sürdürdüğü politikalarla engelli kardeşlerimizin huzuru, refahı, istikbali için önemli adımlar atmaya devam etmektir. Geçtiğimiz haftalarda 3.500 engelli öğretmenin atanması, Ampute Milli takımımızın kurulması ve desteklenmesi, engelli vatandaşlarımızı çalıştıran iş yerlerine maddi destek verilmesi gibi birçok alanda devletimizin katkısı bulunmaktadır. Engelli kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesi için, hayata tutunmaları için bizler hem devlet olarak hem de toplum olarak desteğimizi sürdürmeli, sadece belirli gün ve haftalarda değil her an varlıklarına değer vermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın engelli vatandaşlarımızın daha mutlu, huzurlu ve başarılı olmalarına katkıda bulunacak bir idrakle geçmesini temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum.”