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Vali Makas, Ergan Dağında incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezinde projelendirilen yüksek irtifa kamp eğitim merkezi yerinde incelemelerde bulundu.


Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezinde incelemede bulunan Vali Mehmet Makas, 100 yataklı otel ile çim ve sentetik futbol sahalarından oluşan yüksek irtifa kamp eğitim merkezi için projelendirilen bölgede ilgili paydaşlar ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Vali Mehmet Makas, Erzincan ile çevre illerdeki kayak severler ve profesyonel kayakçılarca da tercih edilen merkezde 100 yataklı otel ile biri çim biri de sentetik olmak üzere iki futbol sahası için projelendirilen yüksek irtifa kamp eğitim merkezinin tamamlanmasıyla Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin sahip olacağı cazibenin daha da artacağına inandığını kaydetti.

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