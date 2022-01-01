Vali Makas, güvenlik kontrol noktalarındaki personelin yeni yılını kutladı

2021 yılının son gecesinde ilk olarak Kemah uygulama noktasında görev başındaki emniyet personelini ziyaret eden Vali Mehmet Makas, güvenlik güçlerine hayırlı görevler dileyerek, yeni yıllarını kutladı.

Daha sonra Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki jandarma uygulama noktasında görevli ekipleri ziyaret eden Vali Makas, nöbetteki asker ve güvenlik korucuları ile bir süre sohbet ederek, yeni yıllarını kutladı. Nöbet kulesinde güvenlik güçleri tarafından çeşitli ikramların da yapıldığı ziyarette, 2022 yılının ilde, ülkede ve gönül coğrafyasında acıların yaşanmadığı, huzurun, sükûnetin, refahın ve barışın hâkim olduğu bir yıl olmasını temenni eden Vali Mehmet Makas, güvenlik güçlerimize çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Makas'a AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ve Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan eşlik etti.