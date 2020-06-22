İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan-Kemah karayolu üzerindeki Alp Jandarma Karakol Komutanlığı ile Dumanlı ve Cebesoy uygulama noktalarını ziyaret ederek, güvenlik, trafik ve önleyici hizmetlerde görevli askerlerin kontrol çalışmalarını denetledi. Ziyaretlerinde askerler ile bir süre sohbet eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, tüm askeri personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Vali Makas'a İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.