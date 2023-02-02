Vali Makas, karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi

Vali Mehmet Makas, Karayolları Erzincan 164'üncü Şube Şefliğine bağlı Kargın Karayolları Bakım Evi'ni ziyaret ederek, karla mücadele ekipleri ile görüştü.

Erzincan'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için karayolları ve trafik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen Vali Mehmet Makas, Karayolları Erzincan 164'üncü Şube Şefliğine bağlı Kargın Karayolları Bakım Evi'ne yaptığı ziyarette ekiplerin yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında şube şefi İrfan Dumanlı'dan bilgi aldı.

Yapılan ziyarette, karayolu ulaşımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde temini için ekipler tarafından gereken tüm tedbirlerin titizlikle alınmasını isteyen Vali Makas, karayolları ve trafik ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Erzincan şube şefliği sorumluluk alanında bulunan 602 kilometrelik yolağında her hangi bir aksaklık yaşanmadığını söyleyen Vali Makas, karayolları ekiplerimin yanı sıra İl Özel İdaresi ekiplerinin de kapalı köy yollarını açma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü vurguladı.

Yola çıkacak olan araç sürücülerine de kar lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Vali Mehmet Makas, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.