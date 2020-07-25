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Vali Makas maske takmayanları uyardı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, parkta maskesiz oturanları uyardı.


Barış Manço Parkında yürüyen Vali Mehmet Makas, bir ağacın gölgesinde oturan gençlerin maskesiz olduğunu fark edince yanlarına gitti. Vali Makas neden maske takmadıklarını, kendilerinin ve çevredeki insanların sağlığı için maske takmanın önemli olduğu uyarısında bulundu.


Gençlerle bir süre sohbet eden Vali Makas, maske takan bir vatandaşı göstererek gençlerin de maske takarak örnek olmaları gerektiğini söyledi.


Vali Makas, “Maske takmamamın 900 TL cezası var, toplumumuzun sağlığı için o cezayı kestireceğiz. Ben Erzincanlılardan destek bekliyorum. İnşallah bu hastalığın, bu virüsün önüne böyle geçeceğiz. Ama tedbir almadığımız sürece, önümüz kış, daha da sıkıntı yaşarız. İnanıyorum ki Erzincanlılar buna en iyi şekilde uyacak, cezaya da muhatap olmadan maskeyi takacağız" diye konuştu.

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