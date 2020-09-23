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Vali Makas, Refahiye'nin köylerinde incelemede bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Refahiye’nin Çukurçimen ve Ekici köylerini ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Refahiye'nin Çukurçimen ve Ekici köylerini ziyaret etti.


İlk olarak Çukurçimen köyünü ziyaret eden Vali Makas, köy muhtarı Ali Bey Şahin, Çukurçimen Köyü Ali Haydar Dede Cemevi dedesi Hasan Eroğlu ve köy sakinleri ile görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.


Ardından Ekecik köyünü ziyaret eden Vali Mehmet Makas, köy muhtarı Fevzi İkinci ve köy sakinleri ile görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.


Yapılan ziyaretler kapsamında köy sakinleri, Vali Makas'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ilettiler.


Yapılan ziyaretlerde Vali Makas'a, Refahiye Kaymakam Vekili İsmail Demir, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş eşlik etti.

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