Vali Makas, seralarda incelemelerde bulundu

Erzincan merkez Soğukoluk Köyü ve Uluköy Köyü ile Akyazı mahallesinde bulunan domates seralarına giden Vali Mehmet Makas, üreticiler ile görüşerek ürün rekoltesi hakkında bilgiler aldı.

Vali Makas, üreterek hem ile hem de ülke ekonomisi ve tarımına katkı sağlayan çiftçilerin ve üreticilerin daima yanlarında olacağını belirterek, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.

Devlet desteği ile kurdukları seralarda verimin yüksek olduğunu belirten üreticiler, destek veren herkese teşekkür ettiler.