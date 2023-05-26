Vali Makas, üs bölgesinde denetimlerde bulundu

Vali Makas, Kemah Kaymakamı Ümit Gürsançtı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile birlikte yol uygulama noktasını ve Kemah ilçesinde ki üs bölgelerini ziyaret etti. Yaklaşık olarak 1600 rakımlı dağlardaki mevzileri gezen ve mevzilerdeki jandarma ve korucularla bir süre görüşen, kullandıkları araçlar ve bölgedeki faaliyetleri hakkında kendilerinden bilgiler alan Vali Makas, yaptığı ziyaretler esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla hem sınır ötesinde hem de sınırlarımız içerisinde güvenlik güçleri tarafından başarılı operasyonlar yapıldığını belirten Vali Mehmet Makas, vatan savunmasını canı pahasına yerine getiren tüm kahramanları tebrik etti.

Vali Makas; “Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin selameti için kar kış, yağmur çamur, gece gündüz demeden, 24 saat gözünüzü kırpmadan her zaman ayaktasınız. Askerimize de, polisimize de, jandarmamıza da, korucularımıza da başarı ve kolaylıklar diliyorum. Allah'ım sizlere güç kuvvet versin. ” dedi.