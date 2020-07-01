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Vali Makas'tan Başkan Aksun'a iade-i ziyaret

Valiler Kararnamesi ile Erzincan Valiliği’ne atanan Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a iade-i ziyarette bulundu.

Valiler Kararnamesi ile Erzincan Valiliği'ne atanan Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a iade-i ziyarette bulundu.


Gerçekleşen ziyarette Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Vali Makas'ı Belediye Sarayı önünde karşıladı.


Vali Makas Belediye Şeref defterini imzaladıktan sonra Başkan Aksun'la birlikte başkanlık Makamına geçtiler ve burada bir süre sohbet ettiler. Vali Makas'a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunan Başkan Aksun gerçekleştirilen ziyaretten dolayı da Vali Makas'a teşekkür etti.

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