Vali Vekili Arabacı: “Vatanımız için seve seve canlarını veren Aziz şehitlerimiz daima milletimizin kalbindedir”

Erzincan'da şehit ailelerine ziyarette bulunan Vali Vekili Deniz Arabacı, “Vatanımız için seve seve canlarını veren Aziz şehitlerimiz daima milletimizin kalbindedir” dedi.

Vali Vekili Deniz Arabacı ve eşi Esma Arabacı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret ettiler.

Gerçekleşen ziyaretler dahilinde, ilk olarak Şehit Polis Memuru Yaşar Polat'ın annesi Kıymet Polat ve Babası Rıza Polat'ı ziyaret eden Vali Vekili Arabacı, Polat ailesi ile bir süre sohbet ederek ailenin istek ve taleplerini dinlediler.

Daha sonra Şehit Polis Memuru Salih Zengin'in annesi Saime Zengin'i ziyaret eden Vali Vekili Deniz Arabacı, aile bireyleri ile bir süre görüştü.

Gerçekleşen ziyaretlerde, devlet olarak her zaman şehit ailelerin yanında olduklarını belirten Vali Vekili Deniz Arabacı, "Vatanımız için seve seve canlarını veren Aziz şehitlerimiz daima milletimizin kalbindedir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.