Vali Yardımcısı Konak, “Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu” ile ilgili gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu

Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslararası “Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu” ile ilgili gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu.

Valilik salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Konak ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

Erzincan'ın tanıtımı için ulusal ve uluslararası platformda “Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu” fotoğraf yarışmasının düzenleneceğini kaydeden Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, “Tarihin çeşitli dönemlerinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehrimiz Erzincan'ın tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada Erzincan'ın tarihi, kültürü ve doğal zenginlikleri ile turistik yönlerini ön plana çıkarmak hedefleniyor. İnsanların fotoğraf sanatına ilgi duymasının amaçlandığı sanatsal etkinlik kapsamında fotoğraf severlerin buluşacağı “Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu” konulu ve toplamda 124 bin TL ödüllü fotoğraf yarışması, 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek” dedi.

Vali Yardımcısı Konak, “Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu” yarışmasına katılmak isteyen adaylar için yarışmaya ait tüm detayların “www.erzincan.gov.tr” internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldığını kaydetti.

Yarışmanın genel bir taslağının oluştuğu, daha neler eklenebilir yönünde gazetecilerle istişarede bulunan Vali Yardımcısı Konak, sunulan fikirlerin değerlendirileceğini belirtti.