Validen Ocak köyüne ziyaret

Vali Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Eski Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman ve beraberindekiler, Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyünü ziyaret ederek köyde bulunan Hızır Abdal Türbesini ve Mustafa Gürer Müzesini gezdiler.

Ocak Köyü'nün, sahip olduğu turistik ve kültürel tesisleriyle, köy sakinleri arasında var olan birlik ve beraberlik duygularıyla, camisiyle, cem eviyle ve insanlarının köylerine bağlılıklarıyla Anadolu da örnek bir köy olduğunu söyleyen Vali Makas, bu birlik ve beraberliğin nesiller boyu devam edeceğini söyledi.