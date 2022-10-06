Vatandaşların kışlık patates stoku başladı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde uzun süren ve soğuk geçen kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar kışın yoğun olarak tükettikleri patates, soğan ve lahana alımlarına şimdiden başladı.

İlçe merkezinde ve beldelerde hasadına başlanan patates, soğan ve lahana gibi kışlık ürünler Tercan merkezde Kervansaray caddesinde kurulan pazar tezgahlarında ve römorklarda satışa sunuldu. Vatandaşlar kış mevsiminde yaşanacak fiyat yükselişlerinden etkilenmemek için, kışın tüketecekleri gıda ürünlerini şimdiden alıyor.

"Getirdiğimiz ürünlerin fiyatları geçen seneki fiyatlarla aynı"

Kış mevsiminin Tercan'da uzun sürdüğünü ve bu yüzden vatandaşların kışlık gıda ürünlerine rağbet gösterdiğini belirten patates üreticisi Özcan Velioğlu, vatandaşlara bu ürünleri olabildiğince uygun fiyata sattıklarını söyledi. Müşteri kesiminin genellikle kırsal kesimde yaşayan kişiler olduğunu kaydeden Velioğlu, patatesi kendimiz yetiştiriyoruz. Agriyan cinsi kışlık patatestir. Ürünlerin fiyatları geçen seneki fiyatlarla aynı tarlada 7-8 lira pazarda 9 ile 10 liradan satıyoruz. Uygun satmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tercan bölgemizde yaklaşık 30 bin ton patates hasadı yapıldı. Giderimiz olarak işçi, gübre, mazot, tohum, kira ve sulama giderleri yüksek buna rağmen aldığımız üründen çok memnunuz. Allaha şükür kış mevsimi uzun sürdüğü için vatandaşların alacağı kışlık ürünlerin miktarı hane sayısına göre değişiyor" diye konuştu.

"Vatandaşlar genellikle ihtiyacı kadar patates ve soğan alıyor"

Tercan 'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte patates ve soğan satmanın gelenek haline geldiğini dile getiren Özcan Velioğlu, “Kış geliyor. Kışın uzun sürdüğü bir bölgede yaşıyoruz. Şartlar çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.