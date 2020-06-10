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Vatani görevini tamamlayan Erzincanlı gençten haber alınamıyor

Kırklareli Lüleburgaz’da vatani görevini tamamladıktan sonra Erzincan’a bilet alan ancak otobüse binmediği öğrenilen Mehmet Emir Demir’den haber alınamıyor.

Kırklareli Lüleburgaz'da vatani görevini tamamladıktan sonra Erzincan'a bilet alan ancak otobüse binmediği öğrenilen Mehmet Emir Demir'den haber alınamıyor.


Vatani görevini tamamladıktan sonra Erzincan'a gelmek üzere bilet alan Mehmet Emir Demir (21) dünden beri kayıp. Dün sabah saatlerinde Lüleburgaz'dan İstanbul Esenler otogarına geldiği öğrenilen Mehmet Emir Demir, Erzincan'a hareket eden otobüse binmediği belirlendi. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp ilanında bulundu.


Demir'in durumundan endişelenen ailesi daha önce köyünden hiç çıkmadığı ve okuma yazmasının olmadığını belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundular.

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