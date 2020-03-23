Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yardıma başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Erzincan Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Erzincan'da bulunan tüm resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları, belediye ve valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden ayrılma kısıtlaması olan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaya başladı.

Erzincan'da 112-155-156 hatlarını arayan toplam 361 vatandaşın ihtiyacı karşılandı.