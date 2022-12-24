Veteriner kliniğine gitmek istemeyen kedi torpidoda saklandı

Erzincan'da veteriner kliniğine gitmemek için inat eden ve otomobilin torpidosunda sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzincan'da bir vatandaş yavru kedisini tedavisi için veteriner kliniğine götürmek istedi. Yolculuk esnasında aracın torpidosunu açık gören kedi oraya girerek uzun süre çıkmak istemedi. Kendi uğraşları sonuç vermeyen araç sahibi Funda Birol çareyi aracıyla birlikte İtfaiye Müdürlüğüne gitmekle buldu. İtfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu inatçı kediyi sıkıştığı torpidodan yara almadan kurtardı. Kedinin sahibi ve aynı zamanda belediyede görev yapan Funda Birol duyarlı ve titiz çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.