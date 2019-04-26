Erzincan'da VIII. geleneksel “7 Gün 7 Hüner Bilim Kültür Sanat Şenlikleri” sona erdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimince her yıl düzenlenen 7 Gün 7 Hüner Şenlikleri bu yıl geçtiğimiz yıllarda yapılan sergi ağırlıklı uygulamalara nazaran yoğunluklu olarak sahne gösterileri ve atölye çalışmalarından oluştu.

Şenliklerin amacı olarak; Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlarda, öğrencilerin ve öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik olarak gerçekleştirdikleri etkinlikleri daha geniş kitlelere aktarmak, bilimsel bakış açısını geliştirmek, kültürel etkinliklerin devamlılığını sağlamak ve sanatsal faaliyetlere katılımı artırmak olduğu belirtildi.

Şenlikler boyunca şiir dinletisi, öğretmen korosu Türk halk müziği konseri, öğrenci ve öğretmen tiyatroları gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra öğrencileri kültürel ve bilimsel etkinliklerle buluşturmak adına öğretmenler tarafından yürütülen 25 farklı atölye kuruldu. Bu atölyelerin temel felsefesini ise yine eğitim vizyonu belgesinde yer alan çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurularak hedefi temel alındı.

Şenlikler kapsamında STEM, kodlama-robotik, mozaik-quiling, zekâ oyunları, taş boyama, ahşap yakma, kaligrafi, ahşap şekillendirme, vitray işlemeciliği, telden heykel, resim, ata model uçak yapımı, ilk yardım, ebru ve ahşap boyama atölyeleri yer aldı.

Atölyeler anaokulundan liselere kadar tüm kademelerden öğrencilere yönelik olarak oluşturuldu. 25 farklı atölyeye yaklaşık 1500 öğrenci katılarak 300 öğretmen atölyeleri gezdi.

VIII. Geleneksel “7 Gün 7 Hüner Bilim Kültür Sanat Şenlikleri” kapanışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, bu şenliklerin hazırlanmasında, sergilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, etkinlik süresince görev alan öğretmenleri Teşekkür Belgesi ile ödüllendirerek toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle kapanışı yaptı.