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Vitamin Şenliği etkinliği düzenlendi

Erzincan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlköğretim Okulunda Vitamin Şenliği etkinliği düzenlendi.


Okul Aile Birliği, veliler ve öğretmenlerin katkılarıyla düzenlenen Vitamin Şenliği etkinliğinde 600 öğrenciye meyve dağıtıldı.


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlköğretim Okulu Müdürü Önder Demir etkinlik hakkında şu bilgileri verdi:


“Sağlıklı Okul Projesi kapsamında çocuklarımıza vitaminli meyve alışkanlığı kazandırmak için öğretmenlerimizle birlikte böyle bir karar alıp Vitamin Şenliği etkinliği düzenledik. Küçük bir panayır kurarak çocuklarımıza meyve alışkanlığı kazandırmak, vitamin için böyle bir etkinlik yaptık. Öğretmenlerimizin ve okulumuzun değerli velilerinin katkılarıyla böyle güzel bir etkinlik oldu. Meyveleri tek tek yıkayarak soyup, doğradık. Çocuklarımızı hastalıktan korumak en büyük hedefimiz. Bunlara faydalı ola bildikse ne mutlu bize. Buradaki etkinliğimizde büyük bir çoğunluğunu öğretmenlerimiz ve Okul Aile Birliğimiz tarafından karşılandı. Emek olarak ta velilerimizin büyük bir emeği var. Burada sabah dan beri tek tek yıkayıp soyup paketlediler. Ben emeği geçen Okul Aile Birliğine, velilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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