Özellikle yaz aylarında doğada yaban hayvanların yavrularına daha sık rastlanırken DKMP ekipleri “Yaban hayatına dokunma, annesinden ayırma” sloganıyla uyarıda bulundu.

“Hiçbir anne yavrusunu terk etmez” denilerek, “Son günlerde geyik ve karaca yavrularına yönelik ihbarlarda artış gözlemlenmektedir. Özellikle mayıs ve haziran ayları içerisinde doğada çok sayıda geyik ve karaca yavrusu bulunmaktadır. Vatandaşlarımız anneleri yanında bulunmayan yaban hayvanlarını sahipsiz zannederek bulundukları ortamdan alıp Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatlarına getirmekte ya da haber vermektedirler. Ancak yaban hayvanlarına insan kokusunun sinmemesi için temas edilmemesi gerekmektedir. İyi niyetle de olsa annesinden koparılan karaca ve geyik yavrularını hayatta tutmak zorlaşmaktadır. Hiçbir anne yavrusunu terk etmez sadece otlamak için bir müddet yanından ayrılmaktadır. Bu sebeple doğada karşılaşılan yavru keçi ve karacaları bulundukları ortamdan alınmaması başka bir ortama nakledilmemesi, onların hayata tutunabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Yaban hayvanlarını yavrularından ayırmayın. Anne yaban hayvanı beslenirken yavru yuvada hareketsiz bir şekilde annesinin gelmesini bekler. Bu davranış onu dış ortamdan gelebilecek tehlikelerden korur. Yavrusu alınan yaban hayvanları o bölgeyi terk etmez. 3 gün boyunca yavrusunu arar. Yavru yaban hayvanlarına dokunmayın, almayın. Annesi yakınlardadır. Alanları derhal geri bırakmaları için uyarın. Unutmayın doğanın dengesi elimizde” ifadelerine yer verildi.