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Yabancı uyruklu öğrencilerden Rektör Levent'e ziyaret

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı Federal Bütçeli Yüksek Eğitim Kurumu Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesi ile Binali Yıldırım Üniversitesi arasında yapılan ikili anlaşma kapsamında Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde staj yapan 5 öğrenci ile 2 öğretim görevlisi Rektör Prof.

Dr. Akın Levent'i ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, konuk öğrenciler, Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Sajida Hadjaliyeva ve Yardımcısı Öğr. Gör. Maryam Kurbanova ile birlikte Rektör Prof. Dr. Akın Levent ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Rektör Prof. Dr. Akın Levent'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çalışmalarında onlara başarılar diledi. Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Tuna Yıldırım ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Öğr. Gör. Aigerim Sardaliyeva'nın da hazır bulunduğu ziyaret sonunda günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

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