Yağan dolu Esence Dağının zirvesini beyaza bürüdü

Erzincan'da dün sağanakla birlikte yağan dolu, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvesini beyaza bürüdü.

Erzincan'ın Tercan, Üzümlü ilçeleri ile Kargın Beldesinde dün etkili olan sağanak yağış, Esence Dağında doluya dönüştü. Dolu yağışıyla birlikte 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Havanın açmasıyla dolu taneleri tekrardan eridi.