Yağışlar arıcılara bereket olacak

Erzincan'da arıcılık mesleğiyle uğraşan vatandaşlar, yağışların kendilerine olumlu yansıması olacağını belirtti.

Bu yıl ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da kış ayı kurak geçerken, bu durumdan en çok etkilenenlerden biri de arıcılar oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı arılar kış uykusuna yatmadı. Bu durum kovandaki balın tükenmesine, arıların doğa ile temasına ve ömrünün kısalmasına sebep oldu. Arı ölümlerinin de yaşandığı ilde arıcıların tek ümidi baharın yağışlı geçmesiydi. Beklenen yağmurların gelmesi arıcıları sevindirdi. Doğanın zengin olmasıyla arıcılık faaliyetinin bir o kadar zengin ve güçlü olacağını dile getiren Erzincan'ın Kemah ilçesinde arıcılık yapan Şükrü Seven, yağışların arıcılar üzerinde olumlu yansımalar yapacağını aktardı.

Seven, “Özellikle bizler olumsuz bir kış geçirdik. Sonbaharın uzaması, kışın da daralmasından dolayı bölgemizdeki arıcılarımızın arıları kışlatmaya giremedi. Kovanlardaki stoklarda bir azalma söz konusu oldu. Bu azalmadan kaynaklı bölgemizde standartların üzerinde bir ölümle karşılaştık. Arıcılarımız ilk kontrollerini yapmaya başladı. Bölgede ilkbahar kendini yeni yeni göstermeye başladı. Arıların ilk faydalanacağı meyve bahçeleridir. Bölgede görülen yağışların ileride arıcılar üzerinde olumlu yansıması olacaktır. Çünkü arıcılık faaliyetine baktığımız zaman doğa temaslı faaliyettir. Doğanın bu sektöre yüzde 75 gibi katkısı bulunmaktadır. Doğa ne kadar zengin olursa, arıcılık faaliyeti de zengin ve güçlü olur. Bizim temennimiz bu yağışların olumlu yansıyacağı yönündedir. Yağışların da önümüzdeki haftalarda devam edeceği bildirilmektedir. Olumsuz ekstrem bir olay gelişmediği sürece bu yağışların doğaya çok büyük bir katkısı olacaktır. Bu katkı da bizim arıcılık sektörüne olumlu yansıyacaktır. Yağışlar sele dönecek bir durum oluşturmadığı sürece arıcılar açısından olumlu bir bahar bekliyoruz” diye konuştu.