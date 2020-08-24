İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağlı boya tablolara sıkıştırılmış uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada yağlı boya tablolara sıkıştırılmış 55,6 kg.

Erzincan'da polisin yaptığı yol uygulamasında narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada yağlı boya tablolara sıkıştırılmış 55,6 kg. metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, uygulama noktasında dün saat 23.50 sıralarında şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontrolde; yolcu olarak bulunan A.A., (42) isimli şahsın bagajlarına narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine, yapılan arama neticesinde çuvalların içerisinde yağlı boya tablo ve tavla takımı görünümü verilmiş vaziyette sıkıştırılmış plaka halinde 55,6 kg metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Şüpheli A.A., hakkında “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)” suçundan adli tahkikat başlatılarak, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.