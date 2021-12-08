Yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Yağmur yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da 7, Iğdır'da 0, Bayburt'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Kars'ta 9, Ağrı'da 11, Ardahan'da 18 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan ve Iğdır'da 11, Erzurum'da 6, Kars'ta 8, Ağrı'da 1, Ardahan'da 2, Bayburt'ta 10 derece olması öngörülüyor.