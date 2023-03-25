Yağmur, yüksek kesimlerde kar

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da aralıklı yağmur yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kar yağışı, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde etkili oldu. Sabah havanın yumuşaması ve yağmur yağışıyla birlikte asfaltta tutan kar erimeye başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksek kesimler ise karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Erzincan çevresinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.