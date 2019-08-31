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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Erzincan’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Erzincan'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.


Olay, Erzincan'ın merkez Yunus Emre Mahallesi 1+1 TOKİ'lerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaşlı adamdan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonrası şahsın cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ölüm haberini alan şahsın bazı yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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