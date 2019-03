Yalnızbağ Beldesinde sıcak asfalt dökümüne başlanıldı

Yalnızbağ Beldesi'nde yaklaşık 4 Bin 500 metre alanda 5 Bin Ton Beton sıcak asfalt dökümüne başlanıldı. Yalnızbağ Beldesi'nde Esentepe Mahallesi 107 ve 109, Osman Gazi Mahallesi Eşref Bitlis, Mehmet Akif, Dereyurt Mahallesi Sütçü İmam ve 305 sokakları 5bin ton beton sıcak asfalt ile buluşuyor.

Erzincan Belediye Başkanı Başsoy, asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başsoy'a Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve Yalnızbağ Belediye Başkanı Zihni Süzen eşlik etti. Asfalt dökümünde konuşan Yalnızbağ Belediye Başkanı Zihni Süzen; “Beldemizde asfalt sorunları vardı. Alt yapıyı komple yapmış tamamlamıştık. Belediye başkanımıza milletvekillerimizeasfalt problemimiz olduğunu söyledik ve şuan asfaltımızı döküyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise; “9 Belde ve 3 Köyümüz Erzincan Belediyesine bağlandı. 31 Mart 2019 tarihli bari ile şehrimizin mahalleleri oluyorlar ve bu mahallelerdeki yerinde yapmış olduğumuz incelemelerde bildiğimiz noksanlıklar vardı. Buradaki görev yapan belediye başkanlarımızın bize bildirdiği raporlar vardı. Bu raporlar doğrultusunda bugün Yalnızbağ beldesindeki altyapısı tamamlanan bir kaç tane Sokak var buralarla ilgili asfalt çalışmalarımızı başlattık. İnşallah ilerleyen günlerde Yaylabaşı'nda asfaltlamayı planladığımız bir sokak var. Ayrıca Yoğurtlu Beldemizde asfaltlamayı planladığımız bir sokak var. Birde şehir merkezinde Ağır Bakımın yolu var. Bu üç yeride hemen peşpeşe seçimden önceye yetiştirmeye çalışacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Belde Belediye Başkanımıza da göstermiş olduğu gayretten ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Bir an önce gerekli evrakları tamamladı ve ihaleye çıktılar tekrar huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Erzincan Belediyesine bağlanacak beldelerde ki vatandaşların isteklerini de ayrıca dile getiren Başkan Başsoy; “Genellikle alt yapı çalışmaları biten yerlerde yollar çok tahrip oluyor haliyle buraların bir an önce asfaltlanması ve kaldırımlarının yapılması var. Ayrıca bazı beldelerimiz de alt yapı problemlerinin olduğu yerler var. Su, kanalizasyon, doğalgaz problemleri var onlarla ilgili talepler oluyor. Ulaşımda sıkıntılar var onların giderilmesini istiyorlar. Eğitimde bazı yerlerde lise talebeleri var bütün öğrenciler Erzincan Merkeze gidiyor lise yapılmasını istiyorlar. Sağlık ocağı yapılmasını istiyorlar. Çocuk oyun parklarının, spor komplekslerinin yapılmasını istiyorlar. Bunların hepsini biz programladık ve hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun çok hızlı bir şekilde yatırımlarımız yeni bağlanan mahallelerde de devam edecek ve şehrimizi bir bütün olarak yönetmeye ve şehrimizin her köşesini yaşanabilir bir yer yapmaya azmettik kararlıyız. Bunun ilk örnekleridir burası. Biz zaten problemleri bildiğimizden dolayı seçim gelmeden çalışmalarımızı başlattık. İnşallah 1 Nisandan sonra da tüm beldelerdeki her söz verdiğimiz projeleride hayata geçireceğiz tekrar hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise; “Seçim sathında olmamıza rağmen hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor. Öncelikle burada altyapı problemlerini çözen Yalnızbağ Belediye Başkanımız Sayın Zihni Süzen'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bize taleplerini ilettiğinde biz hemen Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Cemalettin Başsoy'la, Milletvekilimiz Süleyman Karaman'la görüşerek hemen asfaltın dökülmesi için çalışma yaptık ve hemen sonuç aldık. Biz gece gündüz demeden hangi beldemiz olursa olsun, hangi bize bağlanan köyümüz olursa olsun bunların her zaman ihtiyaçlarını hizmetlerini karşılama adına çalışma adına gayret içerisindeyiz. Bu vesileyle eksik kalan ne varsa onların hepsini de inşallah peyderpey hızlı bir şekilde yapacağız. Burada yaşayan insanımız her şeyi hak ediyor. Burada eksik kalan çalışmaları inşallah seçimden sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yine son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a Milletvekilimize ve özellikle Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a ve burada her alanda her sokağında emeği olan Yalnızbağ Belediye Başkanımız Sayın Zihni Süzen'e huzurlarında teşekkür ediyorum bu hizmetlerin vatanımıza milletimize özellikle Yalnızbağ'a hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.