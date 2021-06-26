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Yalnızbağ ve Esentepe mahalleri içme suyu hatları yenilendi

Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Yalnızbağ ve Esentepe mahallelerine içme suyu sağlayan Dereyurt mahallesinden gelen su hattını yeniledi.


Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Yalnızbağ ve Esentepe mahallelerinin içme suyu arızalarının durumunu değerlendirerek besleyen hat üzerinde inceleme yaptı. İçme suyu isale hattının bir bölümünde sıklıkla arıza oluştuğunun tespit edilmesi üzerine hattın eskiyen ve sorunlu olan bölümü için yenileme çalışması yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma ile 300 m içme suyu isale hattı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

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