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Yanan ağaç, bağ evine sirayet etmeden söndürüldü

Erzincan’da alevler içerisinde yanan söğüt ağacı, bağ evi ve tarım arazisine sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da alevler içerisinde yanan söğüt ağacı, bağ evi ve tarım arazisine sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Erzincan merkez Karadigin köyünde arazi içerisinde bulunan büyükçe kavak ağacı yandı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri arazi içerisinde yaşlı kuru bir söğüt ağacının gövdesinin alevler içerisinde olduğunu tespit ederek bitişiğinde bulunan bağ evine ve tarım arazilerine sirayetini engelleyerek söndürme ve soğutma çalışması yaptı.


Yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

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