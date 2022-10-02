Yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü

Erzincan'da alevler içinde kalan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Erzincan Merkez Dereyurt Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir ağaçtan alevler yükselmeye başladı. Çevrede ki vatandaşların çabaları yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını diğer ağaç ve bahçelere sirayet etmeden söndürdü. Vatandaşları bilinçsiz ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulunan itfaiye ekipleri, akabinde soğutma çalışması yaparak olay yerinden ayrıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.