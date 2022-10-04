İhlas Haber Ajansı

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Yanan samanlar küle döndü

Erzincan merkez Güllüce köyünde samanlar yanarak küle döndü.


Olay, merkeze bağlı Güllüce köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boş arazide çıka örtü yangını Ali İhsan Yayla'ya ait samanlara sıçradı. Toplu halde bulunan samanlar alev alarak yandı. Köydeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevredeki konutlara sirayet etmeden kontrol altına aldı. Daha sonra söndürme ve soğutma çalışması yapılarak olay yeri jandarma ekiplerine teslim edildi.

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