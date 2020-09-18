İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Çaykent köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Çaykent köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Çaykent köyünde saat 22.00 sıralarında Kenan Akkan'a ait iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Evin içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark gören köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Çayırlı ve Çadırkaya Belediyesine ait 3 itfaiye aracı tarafından yangına müdahale edildi. 2 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü. 4 kişinin yaşadığı evde aile bireyleri kendilerini zorlukla dışarı attı. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken iki katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.