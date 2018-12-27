Yapı denetim firmalarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Erzincan'da faaliyet gösteren Yapı Denetim Firmaları ile Lisanslı Yapı Malzemeleri Laboratuvarı yetkililerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

4708 sayılı Yapı Denetimi hakkında kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce denetimi yürütülen yapılara ait taze betondan numune alınması, deneylerinin yapılması, raporlanması süreçlerinin izlenmesi ve denetlenmesine dair 18/12/2018 tarih ve 30629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Bu kapsamda; Erzincan'da faaliyet gösteren Yapı Denetim Firmaları ile Lisanslı Yapı Malzemeleri Laboratuvarı yetkililerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir düzenlenen toplantı hakkında bilgi vererek "Bu Tebliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile bu Kanun uyarınca bu süreçte yer alan kurum ve kuruluşlar ile ilgililerin görev ve sorumluluklarına ilişkin yürürlüğe konulan 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamında taze betondan numune alınması, deneylerinin yapılması ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Tebliğ, Bakanlıktan izin belgesi almış laboratuvarlarca 4708 sayılı Kanun kapsamında denetimi yürütülen yapılardan taze beton numunelerinin alınması, bunlara yönelik deneylerin yapılması ile raporlanması süreçlerinin izlenmesi ve denetlenmesinde takip edilecek yola ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır." dedi.