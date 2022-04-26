Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Erzincan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı Doğa Koruma Timi devriye gezdikleri sırada kırsal alanında arazide yaralı kızıl şahini gördü. Tele çarpması sonucu yaralandığı tespit edilen kızıl şahin muhafazaya alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahini teslim alan görevliler, yaralı şahin için tedavi ve rehabilitasyon süreci başlattı. Kızıl şahin, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından uçma ve avlanma becerileri geliştikten sonra doğaya salınacak.