Yaralı şahin tedavi edilerek doğaya salındı

Erzincan'da yaralı halde bulunarak DKMP Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahin tedavi edilerek doğaya salındı.

Erzincan'da vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Getirilen şahinin kanadından yaralı olduğu tespit edildi. İlk olarak veteriner hekim kontrolünden geçen şahine yaklaşık 10 gün boyunca tedavi ve rehabilitasyon uygulandı. Sağlığına kavuşan şahin, Erzincan'ın Kemah ilçesi yakınlarında doğal yaşam alanı olan doğaya salındı.