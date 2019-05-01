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Yaralı yaban keçisi yavrusu, botla Fırat Nehrinden karşıya geçirilerek tedavi edildi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Karanlık Kanyonda kenelerin vücudunu sarması sonucu bitkin düşerek yaralanan yaban keçisi yavrusu, botla Fırat Nehrinden karşıya geçirilerek tedavi edildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Karanlık Kanyonda kenelerin vücudunu sarması sonucu bitkin düşerek yaralanan yaban keçisi yavrusu, botla Fırat Nehrinden karşıya geçirilerek tedavi edildi.


Karanlık Kanyonda bulunan kayalık alanın altında uzun süre yerinde oturarak sabit duran yaban keçisi Fırat Nehrinin karşısında yeni açılan Kanyon Teras çalışanlarının dikkatini çekti. Bunun üzerine botla Fırat Nehrinden karşıya geçen vatandaşlar, yaban keçisi yavrusunun bitkin düşerek hareket edemediğini gördü. Aynı zamanda yaralı olan yaban keçisi bota bindirilip karşıya geçirildi. Karnı doyurulup, veteriner tarafından üzerine yapışan keneler temizlenen yaban keçisi birkaç gün sonra kendini toparladı.


Botla tekrar Fırat Nehrinden karşıya geçirilerek bulunduğu yere bırakılan yaban keçisi, bir süre sonra koşarak ait olduğu doğada kayboldu.


Yaban keçisi yavrusunu bulup, iyileşmesine yardımcı olan Güven Güldal, “Karşı tarafta bir dağ keçisi gördük. Botla gidip aldık. Getirdiğimizde gördük üzerinde parazitler, keneler var. Onları temizleyip, tedavi ettik. Daha sonra Doğa Koruma Milli Parkları arayıp haber verdik. Alsınlar, tedavi etsinler diye. Götürdük karşıya aldığımız yere bıraktık yine. 1 gün sonra Doğa Koruma Milli Parklardan arkadaşlar geldi. Yalnız tutamadılar. Baya iyileşmişti. Ait olduğu doğaya gitti” dedi.

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