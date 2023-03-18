Yardımlaşma kampanyasında gönüllü çalışanlara teşekkür belgesi verildi

Aksun, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde, ulusal seferberliğin bir parçası olarak Erzincan'da yürütülen yardım kampanyalarında belediyenin ERMEK biriminde ve yardım çadırında gönüllü olarak çalışan 100 vatandaşla Erzincan Belediyesi Aşevinde bir araya gelerek teşekkür belgesi verdi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun teşekkür belgesinde; “06 Şubat tarihinde gerçekleşen, 11 ilimizde milyonlarca insanımızı etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, bizleri derinden etkilemiştir. Bu süreçte milletçe eşine az rastlanır bir yardımlaşma örneği sergiledik. Ülke genelinde milyonlarca vatandaşımız, afet bölgesi için seferber oldular.

İlimizde de Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz yardımlaşma organizasyonuna, hemşehrilerimiz büyük teveccüh gösterdiler.

Ulusal bir seferberliğin parçası olarak şehrimizde yürütülen kampanya süresince, kötü hava şartlarına rağmen hiçbir beklenti içerisinde olmadan gönüllü olarak, canla başla mücadele ettiniz. Geleceğimiz adına umutlarımızı güçlendirdiniz.

Erzincan halkı ve Türk Milleti adına sizlere şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.