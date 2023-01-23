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Yarıyıl tatiline özel umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022-2023 umre sezonunda, Erzincan’a kayıtlı 194 kişi yarıyıl tatiline özel umreciler Terzibaba Camii önünden dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022-2023 umre sezonunda, Erzincan'a kayıtlı 194 kişi yarıyıl tatiline özel umreciler Terzibaba Camii önünden dualarla uğurlandı.


Uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde başladı. Kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan umrecilerle birebir ilgilenen ve kısa bir konuşma yapan İl Müftü Vekili Kazım Ural, “Allah ve Resulünün misafiri olarak yola çıkan umrecilerimizden milletimize, devletimize ve ümmete dua etmelerini özellikle de kahraman askerlerimize ve emniyet güçlerimize dua etmelerini istiyorum” dedi.


Program, Üzümlü İlçe Müftüsü Medet Şahin'in yaptığı dua ile sona ererken, yakınlarıyla vedalaşan umreciler, Terzibaba Camiinde uğurlama programının ardından, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan direk uçuş ile Medine'ye uğurlandılar.


Düzenlenen uğurlama programına İl Müftü Vekili Kazım Ural, Hac ve Umre Bürosu çalışanları, kafile görevlileri, umre yolcuları ve yakınları katıldı.

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