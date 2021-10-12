Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Erzincan'da 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Erzincan merkez Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine bahse konu eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması üzerine eve giren sağlık ekipleri mutfakta 82 yaşındaki Halis Tanrıverdioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.