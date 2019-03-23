Yaşlılar haftası Erzincan'da dolu dolu geçti

18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce çeşitli programlar gerçekleştirildi.

18-24 Mart Yaşlılar Haftasının ilk gününde Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile eşi Hatice R. Arslantaş, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Barut, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Akkoyun, İl Müdürü Muhammer Doğan ve İl protokolünün temsilcileri huzur evini ziyaret edip yaşlılarla geçmişin tecrübeleri üzerine sohbet ettiler.

Ziyaret esnasında Vali Arslantaş tarafından yaşlılara çiçek ve hediyeler dağıtıldı.

Kutlama Programları çerçevesinde 19.03.2019 tarihinde 100. Yıl Atatürk Huzur evi ve YBRM' de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan'ın katılımıyla Gül Bahçesi oluşturuldu. Programa Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık ,İŞKUR İl Müdürü Ömer Faruk Çelik ve orman işletmede çalışan ekibi katıldı. Günün öğlen saatlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla Erzincan Cumhuriyet meydanında, İl Müdürü Muhammer Doğan, Ticaret il Müdürü Recai Palabıyık, Havaalanı Müdürü Levent Akkuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Gençlik Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl, Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürü Yahya Tekin, gençler, öğrenciler ve yaşlıların katılımlarıyla BOCCE gösteri maçları yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Refahiye Huzur evindeki yaşlılar, kuruluş müdürü ve personel ile birlikte Ergan Dağı gezisi düzenlendi akabinde Erzincan Refahiye ilçesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Refahiye Çok Programlı Lisesinde Refahiye huzur evinde ki yaşlılara tiyatro gösterisi sergilendi.

20.03.2019 tarihinde de devam eden programlardan 100.yıl Atatürk Huzur evi ve YBRM Müdürlüğü'nün organize ettiği “Kuşaklararası Köprü” yemek programına İl Müdürü Muhammer Doğan ve eşi, İl Müdür Yardımcıları, Yaşlıları Koruma Derneği, Çocuk Evleri Sitesinde Koruma ve Bakım altındaki çocuklar ve Erzincan'da bulunan yaşlıların katıldığı “Kuşaklar arası Köprü Yemek Programına katıldı.

21.03.2019 tarihinde Erzincan 100.Yıl Atatürk Huzurevi ve YBRM sakinlerinin el emeği ve özenle yapmış oldukları ürünlerinin sergi açılışını Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş İl Müdürü Muhammer Doğan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, İl protokolünün temsilcileri misafirler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdi. Refahiye Huzur Evi'nin atölyesinde hazırlanmış olan çalışmaların yer aldığı sergi açılışını ise Refahiye İlçe Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir ve Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar' ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Haftanın son günü 22.03.2019 tarihinde ‘'Geçmişten Geleceğe Köprü Teması'' kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğünün organize ettiği programda İl Müdürü Muhammer Doğan, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan kızlar, Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzur Evi ve YBRM de kalan yaşlılar, Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında olan çocuklar, Milli Eğitime bağlı okullar ve personellerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.