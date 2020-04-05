Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Erzincan'da il genelinde, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maaşları ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde "Düzenli Merkezi Yardım" alan vatandaşlarımızın 1.000 TL'lik ödemeleri, PTT önünde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince evlerine götürülüyor.

Erzincan Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların 112,155 ve 156 çağrı merkezlerine bildirdikleri talepleri doğrultusunda maaşlarını bankalardan teslim alarak verilen ev adresine götürüyor. Bununla birlikte PTT şubelerinden ödenen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde "Düzenli Merkezi Yardım" alan vatandaşlarımızın 1.000 TL'lik ödemeleride, sosyal mesafe kuralında risk oluşturduğundan PTT önünde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla Valiliğimiz kararı ile PTT dağıtıcıları, bekçiler, kolluk birimleri, öğretmenler, okul müdürleri ve diğer kamu görevlileri vasıtasıyla hak sahiplerine ulaştırılıyor. Ekipler, teslim sırasında tutanak tutarak güvenliği de sağlıyor.

Erzincan'da Sosyal Yardımlaşma Vakfına kayıtlı yardıma muhtaç 8 bin 258 aileye Bin TL yatırıldığını söyleyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maaşları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince evlerine götürülüyor. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde "Düzenli Merkezi Yardım" alan vatandaşlarımız ödemelerini almak için aynı anda PTT şubelerine gitmesi yoğunluk ve yakın teması içinde bekleme görüntüleri oluşturdu. Bu durum bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımız açısından ciddi risk oluşturduğundan, PTT önünde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla yapılan ödemeler 03.04.2020 Cuma gününden itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler, kolluk birimleri, öğretmenler, okul müdürleri ve diğer kamu görevlilerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde yapılıyor” dedi.