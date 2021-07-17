Yaya geçitleri boyanıyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; şehir genelinde tüm cadde ve sokaklarda, başta vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler olmak üzere, yaya geçitlerinin boyalarını yeniliyor. Silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgiler yeniden çizilirken, yaya geçit çizgisi olmayan noktalarda da planlama doğrultusunda yeni çizgiler çiziliyor. Yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitleri; daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.