Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar, tipiye yakalandı

Erzincan'dan Erzurum'a götürülen koyun sürüsü, geri dönüş yolunda yüksek kesimli güzergâhta yağan kar ve tipiye yakalandı.

Doğu Anadolu'ya beklenen kış erken geldi. İlkbaharda Erzincan'ın Tercan ilçesinden Erzurum'un İspir'in yaylasına çıkarılan koyun sürüsü kara yakalandı. Şavak aşiretinden Budak ailesine ait sürü, İspir Moryayla'da kar altında kaldı. Eylül'ün 23'ünde yağan kar çobanları şaşırtırken koyun sürüsünün kar altında geri dönüş yolculuğu devam etti.

“Zirai don tehlikesine dikkat!”

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 23.09.2021 günü saat: 16.00'dan, 26.09.2021 günü saat: 09.00'a kadar Erzincan ve çevresinde hafif zirai don hadisesi beklenmekte olduğu bildirildi.

Tarımsal ve zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların meydana gelebilecek zirai don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu kaydedildi.