Yaylaların masum yüzleri

Erzincan'da geçimlerini besicilik yapıp tulum peyniri üreterek sağlayan Şavak Aşireti'nde çocukların yayladaki yaşamları objektiflere yansıdı.

Erzincan'da faaliyet gösteren tulum peyniri üreticileri, yaz aylarında yaylalara çıkarak kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yaylaya çıkan Şavak Aşireti mensuplarının çocukları ise hem ev işlerinde annelerine hem de koyun otlatarak babalarına yardımcı oluyorlar. Her yıl okulların tatile girmesiyle 3500 rakımlı yaylalara çıkan çocukların zorlu yaşam şartları objektiflere yansıdı. Hayatlarından memnun olup, şükretmeyi unutmayan ve yüzlerinden mutluluğu eksik etmeyen çocuklar, İHA muhabiri tarafından fotoğraflandı.