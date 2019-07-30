Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları başladı

Erzincan'da 2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Erzincan Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve velilerinin katılımıyla kahvaltı programı ile başladı. Yapılan açılışa İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürleri Celal Aydın, Yalçın Türkyılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün bu sene Erzincan Anadolu Lisesinde yaz kursunun 12. sınıflara yönelik açıldığını, 130 öğrencinin 120'sinin kursa katıldığını bunun da yaklaşık %93 katılım oranına denk geldiğini söyledi. Gün, konu eksikliklerinin kurslarda tamamlanması ile sene içerisinde daha hazırlıklı telaşsız konuların yetiştirilememesi gibi bir sıkıntı olmadan öğretim yılının geçirilmesinin başarıya katkılarından bahsetti. Ayrıca yaz tatili demeden fedakârlık ederek derslere gelen öğretmenlere teşekkür etti. Bu güzel havada bile hedefine odaklanarak kurslara katılım sağlayan öğrencilerin öğretmenlerinin verdiği emeğe ve fedakârlığa samimi ve yoğun çalışmalarıyla destek vereceklerine inandığını söyledi. Kursun açılış programına yoğun katılım sağlayan velilerden de devamlı olarak manevi destek beklediklerini belirtti.