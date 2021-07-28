Yaz döneminde telafi eğitimleri devam ediyor

Salgının oluşturduğu kayıpların giderilmesi için hayata geçirilen Ulusal Destekleme Programı'nın yaz dönemini kapsayan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri, Erzincan'da uygulanmaya devam ediyor.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, salgının oluşturduğu akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal kayıpların giderilmesi için hayata geçirilen Ulusal Destekleme Programının yaz dönemini kapsayan "Telafide Ben de Varım" etkinliklerinin devam ettiği Şemsettin Uçar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Bu kapsamda sınıfları gezerek yapılan eğitimleri izleyen ve öğrencilerle sohbet eden Gün eğitim programına ilişkin yönetici ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Daha sonra Destekleme ve Yetiştirme kursları devam eden Mustafa Doğan Anadolu Lisesi ve Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulunu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, işlenen derslere iştirak ederek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Gün, "Her gittiğim okulda söylüyorum maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuz sürece inanıyorum ki salgın sürecini atlatacağız. El ele verdiğimiz sürece, öğretmenlerimizi iyi dinleyerek başaramayacağımız bir şeyin olmadığını hep birlikte göreceğiz. Burada işlenen konuları mutlaka tekrar yaparak, boş kalan zamanlarda da kitap okuyarak öğrendiklerimizi pekiştirelim." dedi.