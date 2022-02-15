Yazar Değirmenci okurlarıyla buluştu

Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübü tarafından Erzincanlı yazar Huriye Meral Değirmenci'nin katılımları ile "İmza ve Söyleşi Günü" organize edildi.

Müftülük Konferans Salonunda icra edilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Fikret Ayaz, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı.

Programda selamlama konuşması yapan Aziz Gün; öğrencilere hayallerinin peşinde gitmeleri gerektiğini ve bu konuda gereken emek ve özveriyi sağlamaları gerektiğini söyledi. Yine öğrencilere, il dışından gelerek onları değerli kılan büyüklerinin tecrübelerinden faydalanmak için konuşmacıları can kulağı ile dinlemeleri gerektiğini söyledi.

Edebiyat ve şiir üzerine konuşma yapan Huriye Meral Değirmenci, program içerisinde öğrencilerle soru cevap halinde sohbet etti. Değirmenci, böyle bir organizasyondan dolayı memnuniyetini dile getirerek okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Program Huriye Meral Değirmenci'ye çiçek takdimi ardından sonra erdi.