Yazar Özgünaydın üniversite öğrencileriyle buluştu

Özgünaydın, Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonunda, Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Özgünaydın, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Ayşe Kulin, İnci Aral ve Zeynep Oral gibi ünlü yazarların yaşam detaylarını içeren fotoğraflarla desteklediği “Edebiyat İnsanlarımız” başlıklı söyleşisiyle öğrencileri güzel bir yolculuğa çıkardı. Katılımın yoğun olduğu buluşmada kendisine öğrenciler tarafından üretilen dekoratif bir sanat eseri hediye edilen Özgünaydın, öğrencilere okuması için okul kütüphanesine kitaplarından hediye etti. Program sonunda Özgünaydın'a Kemaliye'ye özgü işlemeli tabak hediye edildi.