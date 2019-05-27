Yazarlar öğrencilerle buluştu

Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu Müdürü Kadir Aydın ve sınıf öğretmeni Kübra Tuğçe Bingöl tarafından davet edilen yazarlar öğrencilerle, gerçekleştirdikleri söyleşiyle “yazma eğitimi” ve “okuma kültürü” konularında öğrencilere rehberlik ettiler. Özellikle merkezden uzak okullarda bu etkinliklerin daha kıymetli olduğunu belirten yazarlar, gittikleri yerlerin tarihi ve kültürel dokularını da öğrencilerle paylaşarak son zamanlarda adeta unutulmaya yüz tutmuş tarih bilinci konusunda da öğrencileri etkilediler.

Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş ilkokulu öğrencileriyle söyleşiler gerçekleştiren yazarlar, buralarda da öğrencileri etkilemeyi ve memnun etmeyi başardılar.

Kitapların önsözlerinde de yazdıkları gibi batı patentli görsel ve yazılı eserlerde yer alan, değerlerimizden uzak, yozlaşmış, uydurma karakterleri benimseyen gençler yerine tarihini bilen ve Mete Han gibi isimlerini mazimize altın harflerle kazımış gerçek kahramanlarımızı özümsemiş gençler yetiştirme gayretinde olduklarını belirten yazarlar, eserlerini kaleme alırken bundan sonra da aynı düsturu ilke edineceklerini belirttiler.

Söyleşilerin ardından öğrencilerin kitaplarını imzalayan yazarlar, öğrencilerle hatıra fotoğrafları da çektirdiler.